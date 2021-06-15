Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (EURO 2020)

15.06.2021 - 10:25
EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
- 11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
- 12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
- 16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
- 16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
- 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
- 20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)