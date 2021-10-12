Türkiye gruplardan nasıl çıkar? Işte Türkiye'nin kalan maçları ve puan durumu (Dünya Kupası elemeleri)

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Türkiye A mili Futbol Takımı son 2 maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Peki Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerinde gruptan nasıl çıkabilir? İşte ihtimaller…

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 16:33

Türkiye gruplardan nasıl çıkar? Işte Türkiye'nin kalan maçları ve puan durumu (Dünya Kupası elemeleri)

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Dün (11 Ekim) oynanan – Türkiye karşılaşmasından sonra gruplarda sekizinci maçlar tamamlandı.

’yı 90+9’da Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle yenen millilerimiz gruplardaki puanını 15’e yükseltti ve üçüncüşüğünü korudu.

8 Ekim Cuma akşamı oynanan – Türkiye mücadelesinde 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar rakibini mağlup etmesi halinde sıralamada ’in üzerine çıkarak ikinciliğe yükselecekti.

İŞTE 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

KALAN MAÇLARIMIZ

13 Kasım 2021 Türkiye – Cebelitarık

16 Kasım 2021 Karadağ – Türkiye

TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

Türkiye’nin kalan iki maçında mutlak galibiyet alması gerekiyor, fakat iki maçta toplanan 6 puan yetmiyor. Bunun haricinde ’in de kalan maçlarında puan kaybı yaşaması gerekiyor.


  • kalan iki maçında da mağlubiyet veya beraberlik alırsa ve biz iki maçı da kazanırsak


  • kalan iki maçından birini kaybederse ve biz iki maçı da kazanırsak


  • Gruplarda şu an +9 averajda bulunan kalan iki maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alırsa ve biz iki maçımızda da galibiyet alırsak puanlarımız eşitleniyor. Bu durumda 2 maçta toplamda 6’dan fazla gol bulmamız lazım. (Bu senaryoda, 'in kazandığı maçta yapacağı averaj da dikkate alınmalı)

kalan son 2 maçını sırasıyla iç sahada , deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

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