Türkiye gruplardan nasıl çıkar? Işte Türkiye'nin kalan maçları ve puan durumu (Dünya Kupası elemeleri)

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 16:33
Dün (11 Ekim) oynanan Letonya – Türkiye karşılaşmasından sonra gruplarda sekizinci maçlar tamamlandı.
Letonya’yı 90+9’da Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle yenen millilerimiz gruplardaki puanını 15’e yükseltti ve üçüncüşüğünü korudu.
8 Ekim Cuma akşamı oynanan Norveç – Türkiye mücadelesinde 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar rakibini mağlup etmesi halinde sıralamada Norveç’in üzerine çıkarak ikinciliğe yükselecekti.
İŞTE 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU
KALAN MAÇLARIMIZ
13 Kasım 2021 Türkiye – Cebelitarık
16 Kasım 2021 Karadağ – Türkiye
TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?
Türkiye’nin kalan iki maçında mutlak galibiyet alması gerekiyor, fakat iki maçta toplanan 6 puan yetmiyor. Bunun haricinde Norveç’in de kalan maçlarında puan kaybı yaşaması gerekiyor.
Norveç kalan son 2 maçını sırasıyla iç sahada Letonya, deplasmanda Hollanda ile oynayacak.
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