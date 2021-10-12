Türkiye gruplardan nasıl çıkar? Işte Türkiye'nin kalan maçları ve puan durumu (Dünya Kupası elemeleri)

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Dün (11 Ekim) oynanan Letonya – Türkiye karşılaşmasından sonra gruplarda sekizinci maçlar tamamlandı.



Letonya’yı 90+9’da Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle yenen millilerimiz gruplardaki puanını 15’e yükseltti ve üçüncüşüğünü korudu.



8 Ekim Cuma akşamı oynanan Norveç – Türkiye mücadelesinde 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar rakibini mağlup etmesi halinde sıralamada Norveç’in üzerine çıkarak ikinciliğe yükselecekti.



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KALAN MAÇLARIMIZ



13 Kasım 2021 Türkiye – Cebelitarık



16 Kasım 2021 Karadağ – Türkiye



TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?



Türkiye’nin kalan iki maçında mutlak galibiyet alması gerekiyor, fakat iki maçta toplanan 6 puan yetmiyor. Bunun haricinde Norveç’in de kalan maçlarında puan kaybı yaşaması gerekiyor.





Norveç kalan iki maçında da mağlubiyet veya beraberlik alırsa ve biz iki maçı da kazanırsak





Norveç kalan iki maçından birini kaybederse ve biz iki maçı da kazanırsak





Gruplarda şu an +9 averajda bulunan Norveç kalan iki maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alırsa ve biz iki maçımızda da galibiyet alırsak puanlarımız eşitleniyor. Bu durumda 2 maçta toplamda 6’dan fazla gol bulmamız lazım. (Bu senaryoda, Norveç'in kazandığı maçta yapacağı averaj da dikkate alınmalı)

Norveç kalan son 2 maçını sırasıyla iç sahada Letonya, deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

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