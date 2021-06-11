Türkiye-İtalya EURO 2020 karşılaşması (Canlı anlatım)

A Milli Takımın Euro 2020 yolculuğu başladı. Ay Yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.



TÜRKİYE-İTALYA KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI



Stat: Roma Olimpiyat



Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)



Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz



İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

ŞENOL GÜNEŞ, MOLDOVA MAÇININ 11'İNİ BOZMADI



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile oynanan hazırlık maçının 11'inde değişiklik yapmadan İtalya karşısında takımı sahaya sürdü. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ı ikilisini sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum bölgesinin sağında Kenan Karaman, ortasında Yusuf Yazıcı, solunda ise Hakan Çalhanoğlu'na görev verdi. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise tecrübeli golcü Burak Yılmaz oldu.



3 İSİM KADRODA YER ALMADI



Karşılaşmanın 23 kişilik kadrosunda 3 isim kendine yer bulamadı.



Türkiye - İtalya maçının 23 kişilik kadrosuna 3 genç futbolcu dahil edilmedi. 26 kişilik aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür, İtalya karşılaşmasını tribünlerden takip etti.



BAKAN KASAPOĞLU MİLLİLERİN YANINDA



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı. Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileri de karşılaşmayı tribünden takip etti.



GURBETÇİ VATANDAŞLARDAN DESTEK



Türkiye'nin İtalya ile karşı karşıya geldiği karşılamayı tribünlerden 17 bin futbolsever takip etti. 69 bin 831 kapasiteli stadyumda taraftarlar, aralarında 3 koltuk boş bırakacak şekilde oturdu. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar da karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Milli Takımın, stadyuma gelişi sırasında vatandaşlar, takım otobüsünü marşlarla karşıladı.



İTALYA DA HAZIRLIK MAÇININ 11'İ İLE SAHADA YER ALDI



İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de Çekya ile oynanan hazırlık maçının 11'ini bozmadı. Kalede Donnarumma'yı görevlendiren Mancini, savunma dörtlüsünü; Florenzi, Chiellini, Bonucci ve Spinazzola'dan oluşturdu. Orta alanda Jorginho, Locatelli ve Barella'yı sahaya süren Mancini'nin hücum hattındaki tercihleri ise Berardi, Insigne ve Immobile oldu.



İtalya'nın Türkiye karşısındaki 11'i şöyle: "Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile."