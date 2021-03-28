Türkiye-Letonya maçına seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Letonya maçına stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacağını duyurdu.

HES KODU ZORUNLULUĞU



TFF'den yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.



Türkiye-Letonya karşılaşmasının biletleriyle ilgili ayrıntıların ayrıca ilan edileceği aktarıldı.

KAÇ SEYİRCİ ALINACAK?



Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 76 bin 761. Buna göre yaklaşık 11 bin 500 seyirci Letonya maçında tribünde yer alabilecek.