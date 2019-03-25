A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Eskişehir Yeni Stadyum'da Moldova ile karşılaşıyor. Milli Takımımız ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenmişti.
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24. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle Milliler 1-0 öne geçti.
26. dakikada Cenk Tosun'un golüyle A Milli Takım 2-0 öne geçti.
11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih, Hasan Ali - Dorukhan, Mahmut Tekdemir- Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk - Burak
MOLDOVA: Koşelev - Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk - Ionita, Carp, Cebotaru - Graur, Ginsari - Ambros