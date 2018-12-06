2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın sahasında yapacağı ilk maç olan Moldova karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Eskişehir Stadı'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü yapılacak Türkiye-Moldova milli maçı, saat 20.00'de başlayacak." ifadeleri yer aldı.
Milli takım, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de de Moldova ile oynamış ve bu hazırlık maçını 3-1 kazanmıştı.
Milliler, grubundaki ilk maçına ise Arnavutluk deplasmanında çıkacak.
Türkiye-Moldova karşılaşması Eskişehir'de
Anadolu AjansıSpor
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu 2. haftasında Moldova ile yapacağı maç, Eskişehir'de oynanacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın sahasında yapacağı ilk maç olan Moldova karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.