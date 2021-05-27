Türkiye - Moldova maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye A Milli Takımı, 3 Haziran’da oynanacak olan Moldova hazırlık maçına Benteler Arena’da çıkacak.

TSİ 20.00’da başlayacak olan maçın hangi kanalda yayımlanacağı hakkında bir bilgi açıklanmadı. Türkiye ve Moldova daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9’unda A Milli Takımımız galibiyet ile sahadan ayrılırken, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye, Moldova ile en son 10 Eylül 2019 tarihinde EURO 2020 elemelerinde karşı karşıya gelmişti ve Milli Takımımız maçı 4-0 kazanmıştı.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



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Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)Altay Bayındır (Fenerbahçe)Defans: Mert Müldür (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) Umut Meraş (Le Havre)Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan) İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)Forvet: Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), Burak Yılmaz (Lille), Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).