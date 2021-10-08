Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya yenildikten sonra üçüncü sıraya gerilemişti. Ay-yıldızlılar bir sonraki maçında İstanbul'da Norveç'i konuk edecek. Türkiye- Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 20:26 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 20:30

Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Erling Haaland Türkiye maçında yok

2022 FIFA Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımı'nın oynadığı son ta deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.

Bu tan sonra 11 puanda kalan ve liderlikten üçüncülüğe gerileyen Millilerimiz sahasında 'i konuk edecek.

Gruptaki yenilmezlik serisini 5 a yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla 'in önünde liderliğe yükselmişti.

11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner Erkin; Berat; Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz.

Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ,OZAN KABAK VE ORKUN KÖKÇÜ NORVEÇ MAÇINDA YOK

A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve grup larındaki ikinci sarı kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

NORVEÇ'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Konuk ekip 'te ise önemli eksikler bulunuyor. Hücüm oyuncularından Erling Haaland ve Alexander Sörloth'ün oynayamayacağı bilinirken, kanat oyuncusu Joshua King de kendi takımı Watford'da sakatlandı.

SON MİLLİ MAÇTA TARİHİ YENİLGİ

Ayrıca Milli takım, Hollanda ile Türkiye'de oynadığı son iki ı kazanmasına rağmen, son milli ında Hollanda'ya 6-1 ile yenilerek rakibine karşı tarihindeki en farklı mağlubiyetini aldı.

2020 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR

1- Hollanda / 13 puan
2- / 13 puan
3- Türkiye / 11 puan
4- Karadağ / 8 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan

8 Ekim 2021: Türkiye-
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de saat 21.45'te İstanbul'da ile oynayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Hollanda'nın puan kaybetmesiyle birlikte Türkiye galip gelirse, Milli Takımımız tekrar liderliğe yükselecek

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Almanya Federasyonundan Felix Brych yönetecek.

Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

Maçta aynı ülkeden Marco Fritz, Video Yardımcı Hakem (VAR), Christian Gittelmann ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

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