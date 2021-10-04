Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda? (Gruptaki puan durumu, sakatlar ve kalan maçlar)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı son maçta deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu.

Bu maçtan sonra 11 puanda kalan ve liderlikten üçüncülüğe gerileyen Millilerimiz sahasında Norveç'i konuk edecek.



Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükselmişti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ,OZAN KABAK VE ORKUN KÖKÇÜ NORVEÇ MAÇINDA YOK

A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve grup maçlarındaki ikinci sarı kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

NORVEÇ'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Konuk ekip Norveç'te ise önemli eksikler bulunuyor. Hücüm oyuncularından Erling Haaland ve Alexander Sörloth'ün oynayamayacağı bilinirken, kanat oyuncusu Joshua King de kendi takımı Watford'da sakatlandı.

SON MİLLİ MAÇTA TARİHİ YENİLGİ

Ayrıca Milli takım, Hollanda ile Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmasına rağmen, son milli maçında Hollanda'ya 6-1 ile yenilerek rakibine karşı tarihindeki en farklı mağlubiyetini aldı.

2020 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de saat 21.45'te İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Hollanda'nın puan kaybetmesiyle birlikte Türkiye galip gelirse, Milli Takımımız tekrar liderliğe yükselecek

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