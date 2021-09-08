Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda? (Gruptaki puan durumu ve kalan maçlar)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hollanda ile oynadığı karşılaşma ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.



Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ,OZAN KABAK VE ORKUN KÖKÇÜ NORVEÇ MAÇINDA YOK

A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve grup maçlarındaki ikinci sarı kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.



HOLLANDA'YA İKİ MAÇ SONRA KAYBETTİK

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.



2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.



Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.

TÜRKİYE 31 YIL SONRA 5 FARKLI YENİLGİ ALDI

A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.



Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.

2020 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU VE KALAN MAÇLAR



1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Karşılaşma TRT Spor ya da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.

ŞENOL GÜNEŞ: TEK SORUMLU BENİM