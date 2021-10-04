Türkiye - Norveç Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçının biletleri genel satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü evinde oynayacağı maç için biletlerin genel satışı başladı.

Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 17:56

Türkiye - Norveç Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçının biletleri genel satışa çıktı

İlişkili Haberler

Stefan Kuntz: Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

Stefan Kuntz: Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve maçın oynanacağı Ülker Stadı passolig gişelerinden satın alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

A milli takım ile Norveç arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 8 Ekim günü saat 21.45'te başlayacak.

 OLCAY ŞAHAN: ISLIKLANDIĞIMDA GÖZ YAŞLARIMI TUTAMADIM

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...