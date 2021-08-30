Türkiye-Polonya CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

D Grubu'nda 5'te 5 yapan Milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.



Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı.



İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti.



Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı.



Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP POLONYA



Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", çeyrek finalde rakibini elemesi halinde ise yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 31 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak.

Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

N FUTBOL | ALTAY-FENERBAHÇE (29 AĞUSTOS 2021)