Yayıncı kuruluşa konuşan Dirar "Üzgünüz, kazanamadık. Kazanmak için her şeyi yaptık.

Amacımız farkı 3'e indirmekti. Eksik olan tek şey goldü. Kazanmaya daha yakındık.

Rakip yarı alanda oynamak istedik. Onlar da pozisyon üretti ama biz bir adım adım

daha öndeydik. Kazanmayı çok isterdik, çok üzgünüz" dedi.

Fenerbahçe taraftarlarını öven Dirar "Taraftarlar inanılmaz bir atmosfer oluşturdular.

Tüylerim diken diken oldu. Taraftarın bu şekilde gelmeleri bizim için çok önemliydi.

Bizim için itici güç oldular. Yine gelsinler, yine onlara ihtiyacımız olacak. Bizi bu şekilde

desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.