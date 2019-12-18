Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan özür mesajı

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Çıra'nın Instagram hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Öncelikle herkese merhaba dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta Ultraslan'dan, bütün Galatasaray taraftarlarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve Ultraslan'dan özür dilerim."

NE OLMUŞTU?



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükselirken maçın ardından arbede yaşanmıştı.



Fernando Muslera ile Gökhan Çıra arasındaki diyalogla başlayan olaylar saha kenarında alevlenmiş ve iki takım personeli birbirine girmişti.



Galatasaray altyapısından çıkan Gökhan Çıra ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin ardından Instagram'dan paylaştığı bir gönderiyle gündem olmuş ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.



Maçı yedek kulübesinde tamamlayan Gökhan Çıra mücadelenin ardından Fatih Terim'le ilgili ağır ifadeler kullanmış, kendi Instagram hesabından da bir video paylaşmıştı.