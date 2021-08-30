Üçüncü hafta Süper Lig puan durumu (Süper Lig dördüncü hafta maç programı)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu devam ederken ligde dün oynanan son dört maç sonrası puan durumu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar....

30.08.2021 - 12:15

Üçüncü hafta Süper Lig puan durumu (Süper Lig dördüncü hafta maç programı)

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Adana Demirspor 1-1 Konyaspor

Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep FK

Beşiktaş 1-0 F.Karagümrük

Hatayspor 5-0 Alanyaspor

Başakşehir 0-1 Kayserispor

Sivasspor 2-2 Göztepe

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

Giresunspor 0-1 Trabzonspor

Altay 0-2 Fenerbahçe

PUAN DURUMU

4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

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