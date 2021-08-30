Üçüncü hafta Süper Lig puan durumu (Süper Lig dördüncü hafta maç programı)

30.08.2021 - 12:15
SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Adana Demirspor 1-1 Konyaspor
Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep FK
Beşiktaş 1-0 F.Karagümrük
Hatayspor 5-0 Alanyaspor
Başakşehir 0-1 Kayserispor
Sivasspor 2-2 Göztepe
Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Giresunspor 0-1 Trabzonspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
PUAN DURUMU
4. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)
Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)