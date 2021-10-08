UEFA 2021 Avrupa Uluslar Ligi İspanya - Fransa final mücadelesi saat kaçta, ne zaman oynanacak?

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Avrupa Uluslar Ligi’nde final heyecanı başlıyor. İtalyayı 2-1 yenip rakibinin yenilmezlik rekoruna son veren İspanya ile son Dünya Kupası şampiyonu Fransa kozlarını paylaşacak.



İki takım arasında oynanan son 5 maçın ikisini İspanya kazanırken Fransa’nın 1 galibiyeti bulunuyor.



2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



UEFA Avrupa Uluslar Ligi’ni kazanan takıma 10.5 milyon euro para ve kupa ödülü verilecek.



UEFA 2021 AVRUPA ULUSLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Uefa 2021 Avrupa Uluslar Ligi’nde İspanya ile Fransa arasında oynanacak final müsabakası 10 Ekim Pazar günü saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.



EKSİKLER VE CEZALAR



Karşılaşma öncesi iki takımda da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



İSPANYA: De Gea, Azpilicueta, Laporte, Torres, Marcos Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Sarabia, Oyarzabal, Torres



FRANSA: Lloris, Varane, Lucas Hernández, Kimpembe, Rabiot, Pogba, Theo Hernández, Pavard, Griezmann, Mbappé, Benzema

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