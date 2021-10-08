UEFA 2021 Avrupa Uluslar Ligi İspanya - Fransa final mücadelesi saat kaçta, ne zaman oynanacak?

UEFA 2021 Avrupa Uluslar Ligi’nde final zamanı geldi. Kupanın bir ucundan tutan İspanya ve diğer ucundan tutan Fransa Milli takımları kozlarını paylaşacak. Peki mücadele saat kaçta, nerede, ne zaman oynanacak? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 14:50

UEFA 2021 Avrupa Uluslar Ligi İspanya - Fransa final mücadelesi saat kaçta, ne zaman oynanacak?

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Uluslar Ligi’nde final heyecanı başlıyor. İtalyayı 2-1 yenip rakibinin yenilmezlik rekoruna son veren ile son Dünya Kupası şampiyonu kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın ikisini kazanırken ’nın 1 galibiyeti bulunuyor.

2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Uluslar Ligi’ni kazanan takıma 10.5 milyon euro para ve kupa ödülü verilecek.

2021 AVRUPA ULUSLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Uefa 2021 Uluslar Ligi’nde ile arasında oynanacak final müsabakası 10 Ekim Pazar günü saat 21.45’te oynanacak. Karşılaşma TRT ’dan naklen yayımlanacak.

EKSİKLER VE CEZALAR

Karşılaşma öncesi iki takımda da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

İSPANYA: De Gea, Azpilicueta, Laporte, Torres, Marcos Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Sarabia, Oyarzabal, Torres

FRANSA: Lloris, Varane, Lucas Hernández, Kimpembe, Rabiot, Pogba, Theo Hernández, Pavard, Griezmann, Mbappé, Benzema

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