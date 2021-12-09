UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

Haberler - Ntvspor 09.12.2021 - 18:49 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 19:24

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. 

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

MAÇ İLK 11'İ

Fenerbahçe: Berke, Kim, Serdar, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha

Eıntracht Frankfurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

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