UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Olympiakos'a yenildi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 kaybetti.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada misafir takımın hızlı atağında Soares'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra toplanan ve üst üste pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler, skoru değiştiremedi ve soyunma odasına misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.



İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertlilerin 56. dakikada Dimitris Pelkas ile çektiği bir şut direkten döndü. Müsabakanın 63. dakikasında Masouras'ın ikinci golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, aynı ismin 68. dakikasındaki golüne de engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubunda 1 puanda kalırken, Olympiakos puanını 6'ya çıkardı.

