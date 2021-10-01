UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray, Marsilya deplasmanından puanla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.



9. dakikada Marsilya gole yaklaştı. Cengiz Ünder, ceza sahası dışında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanarak penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya yükselen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cicaldau, kaleye uzaktan şut attı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



35. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta toplu buluşan Cengiz Ünder, kaleye doğru yaklaşarak şut kullandı. Kaleci Muslera, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.



45+8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.



Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Marsilya, 75. dakikada penaltı kazandı. Penaltı kararı, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.



Kalan sürede iki takım da eşitliği bozamayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.



Gruptaki diğer maçta Lazio, Lokomotif Moskova'yı 2-0 yendi.



Bu sonuçların ardından Galatasaray 4 puanla liderliğini sürdürdü.



MAÇ 8 DAKİKA DURDU



Karşılaşma, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle 38. dakikada hakem Alejandro Hernandez tarafından durduruldu.



Zaman zaman güvenlik güçleri müdahalede bulunurken, stat hoparlörlerinden Türkçe ve Fransızca uyarı anonsları yapıldı.



Müsabaka 8 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.