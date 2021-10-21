UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray Moskova'dan 3 puanla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.

Lokomotiv Central Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü.

Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.



Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.



Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

