UEFA Avrupa Ligi Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i yenerek çıkış yakalayan Fenerbahçe gruptan çıkmak için kalan maçlarını kazanmak istiyor. Temsilcimiz deplasmanda oynayacağı bu kritik maç için hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.



Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.



Sakatlıkları bulunan oyunculardan Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın tedavisine devam edildi, Luiz Gustavo ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.



Fenerbahçe, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Olympiakos müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, saat 14.00'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Önemli mücadele saat 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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