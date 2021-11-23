UEFA Avrupa Ligi Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe çok kritik bir maça çıkacak. Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 12:29

UEFA Avrupa Ligi Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İlişkili Haberler

Galatasaray – Marsilya Uefa Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11’ler)

Galatasaray – Marsilya Uefa Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11’ler)

Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i yenerek çıkış yakalayan gruptan çıkmak için kalan maçlarını kazanmak istiyor. Temsilcimiz deplasmanda oynayacağı bu kritik maç için hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın tedavisine devam edildi, Luiz Gustavo ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, saat 14.00'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Önemli mücadele saat 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

''BERKE SIFIR HATAYLA OYNADI''

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...