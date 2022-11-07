UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları... Fenerbahçe'nin rakibi merak konusu

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.



İŞTE EŞLEŞMELER



Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Rennes

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV Eindhoven

Salzburg - Roma



Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

