UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları... Fenerbahçe'nin rakibi merak konusu

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER
Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Bayer Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV Eindhoven
Salzburg - Roma
Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.