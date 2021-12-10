UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler? (Kura çekimi ne zaman?)

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde İtalyan devi Lazio ile berabere kaldı. Böylelikle E Grubu’nu lider tamamlayan aslan son 16 turuna kaldı.



UEFA’nın değişen formatına göre Avrupa Ligi’nde grubu birinci bitiren 8 takım son 16’ya kalıyor.



Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci bitiren 8 takım ise, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunda üçüncü olan diğer 8 takımla play-off oynuyor.



Galatasaray Marsilya’yı 4-2 yenmesinin ardından son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantilemişti.



ASLAN SERİBAŞI OLDU



Grubunu birinci bitiren takımlar play-off turundan gelen takımlara karşı seribaşı olacak. Böylece rakibine karşı oynayacağı maçta rövanşı kendi evinde yapacak.



UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Avrupa Ligi’de Play-off kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon şehrinde saat 15.00’te (TSİ) yapılacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, Avrupa Ligi grup ikincileri ile Şampiyonlar Ligi'nden gelen grup üçüncüsünün eşleşmesinin galibiyle son 16 turunda mücadele edecek.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:



Avrupa Ligi grup ikincileri: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb



Şampiyonlar Ligi grup üçüncüleri: Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta



UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLRI NE ZAMAN OYNANACAK?



Play-off kurasında eşleşen takımlar ilk maçlarını 17 Şubat’ta rövanş karşılaşmaları ise 24 Şubat tarihinde yapılacak.



UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Galatasaray’ın da bulunacağı kura çekimi 25 Şubat Cuma günü İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılacak. Kura çekimi 15.00’te (TSİ) yapılacak.



Seribaşı takımlar: Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United



UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



Avrupa Ligi’nde son 16 turu için ilk maçlar 10 Mart’ta, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde yapılacak.

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