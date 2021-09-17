UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki ilk maçlar tamamlandı.

E Grubu'nda Lazio'yu ağırlayan Galatasaray, 67. dakikada kaleci Thomas Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.



Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer mücadelede Lokomotiv Moskova ile Olympique Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya, 59. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 öne geçse de Moskova ekibi 89. dakikada Tino Anjorin ile eşitliği yakaladı ve taraflar birer puana razı oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray, E Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.



Günün öne çıkan G Grubu maçında Real Betis, sahasında Celtic'i 4-3 mağlup etti. Real Betis'in gollerini 32. dakikada Juan Miranda, 35 ve 53. dakikalarda Juanmi, 51. dakikada Borja Iglesias kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15. dakikada Albian Ajeti, 27. dakikada penaltıdan Josip Juranovic ve 87. dakikada Anthony Ralston'dan geldi.



Fenerbahçe, D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip adına 41. dakikada Sam Lammers'in kaydettiği golle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.



Grubun diğer karşılaşmasında ise Olympiakos, sahasında Antwerp'i 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk'un golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın golünü 75. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Bu sonuçların ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

Ligin ilk haftasında TSİ 19.45'te oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0



Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1



Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1



Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1



Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3



Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1



Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1



Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2



Ligin ilk haftasında TSİ 22.00'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0



Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2



Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0



PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2



Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2



Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1



Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1