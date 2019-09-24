UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
Anadolu AjansıSpor
UEFA İcra Kurulu, eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılması yönünde karar aldı.
UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.