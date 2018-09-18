Şampiyonlar Ligi’nde 2018-19 sezonu gelirlerde yapılan artışla dikkat çekiyor.



Bu sezon itibariyle Devler Ligi’nde yer alan 32 takımın kazancı ciddi şekilde artacak. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılım parası 12.7 milyon eurodan 15.25 milyon euroya çıkarıldı. Gruplardaki takımlara 7.2 milyon euroluk bir artışla toplam 16.2 milyon euro dağıtılacak.



Son 16 turuna kalan takımlar 3.5 milyon euroluk bir artışla 9.5 milyon euro alacak. Çeyrek final geliri 6.5 milyondan 10.5 milyon euroya, yarı final 7.5 milyon eurodan 12 milyon euroya, final geliri ise 11 milyondan 15 milyon euroya yükseltildi. Şampiyonluk geliri geçtiğimiz sezon 15.5 milyonken bu sezon 19 milyon euroya arttırıldı.



Minimum olarak hesaplanan bu gelirlerle birlikte şampiyon olan takım sezonu 67.2 milyon euroluk bir gelirle kapatacak. Geçen sezonun şampiyonu 44.2 milyon euronun sahibi olmuştu.



Maksimum olarak hesaplandığında da bu gelir 82.5 milyon euroya çıkıyor.



GALİBİYET VE BERBAERLİK PRİMLERİ DE ARTTI



Yeni ekonomik sistemde galibiyet ve beraberlik gelirleri de artmış bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray, alacağı galibiyetlerle 2.7 milyon euro, beraberliklerde de 900 bin euro gelir elde edecek. UEFA, geçen sezon galibiyet geliri olarak 1.5 milyon euro dağıtıyordu.



GALATASARAY’A SERVET



2 yıl aradan sonra Devler Ligi’ne dönen Galatasaray resmi bir karşılaşmaya çıkmamasına rağmen şimdiden 15.25 milyon euro alacak. Grup aşamasında da 16.2 milyon euroyu garanti eden sarı-kırmızılılar gruplardan çıkamasa bile 31.45 milyon euro gelir edecek.