UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanş maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı.



Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.



Alınan sonuçlar şöyle:



Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0



Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0



Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1



Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1



Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1



Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)



Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1



Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0



Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2



Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1