UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tekrarlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.



UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.



KURA ÇEKIMI TSİ 17.00'DE YAPILACAK.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.



Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

Son 16 turu eşleşmeleri﻿ şöyle olmuştu:

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid - Bayern München

FC Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lizbon - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint- Germain - Manchester United

SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15 - 16 ve 22 - 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Rövanş müsabakaları ise 8- 9 Mart ve 15 - 16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.



Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.