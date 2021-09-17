UEFA ülke sıralamasında Türkiye 17. sırada

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke sıralamasında son durum belli oldu.

ntv.com.tr 17.09.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 17:21

UEFA ülke sıralamasında Türkiye 17. sırada

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Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda gelen kötü sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi.

Temsilcilerimiz toplamda 4 puan alırken Türkiye 17. sırada kaldı.

Sıralamada geride kalan ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım hakkını kaybediyor. Bu sebeple  UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor.

Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırladı ve 1-0 galip geldi. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'de bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.

İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz.

UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

İngiltere

İspanya

İtalya

Almanya

Portekiz

Fransa

Hollanda

Avusturya

İskoçya

Rusya

Ukrayna

Sırbistan

Belçika

İsviçre

Hırvatistan

Güney Kıbrıs

Çekya

Türkiye

İsveç

Norveç

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