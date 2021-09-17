UEFA ülke sıralamasında Türkiye 17. sırada

ntv.com.tr 17.09.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 17:21
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda gelen kötü sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi.
Temsilcilerimiz toplamda 4 puan alırken Türkiye 17. sırada kaldı.
Sıralamada geride kalan ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım hakkını kaybediyor. Bu sebeple UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor.
Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırladı ve 1-0 galip geldi. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'de bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.
İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz.
UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:
İngiltere
İspanya
İtalya
Almanya
Portekiz
Fransa
Hollanda
Avusturya
İskoçya
Rusya
Ukrayna
Sırbistan
Belçika
İsviçre
Hırvatistan
Güney Kıbrıs
Çekya
Türkiye
İsveç
Norveç