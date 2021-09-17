UEFA ülke sıralamasında Türkiye 17. sırada

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda gelen kötü sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi.

Temsilcilerimiz toplamda 4 puan alırken Türkiye 17. sırada kaldı.

Sıralamada geride kalan ülkeler, büyük turnuvalara direkt katılım hakkını kaybediyor. Bu sebeple UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor.



Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırladı ve 1-0 galip geldi. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.



Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'de bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.

İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz.

UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:



İngiltere



İspanya



İtalya



Almanya



Portekiz



Fransa



Hollanda



Avusturya



İskoçya



Rusya



Ukrayna



Sırbistan



Belçika



İsviçre



Hırvatistan



Güney Kıbrıs



Çekya



Türkiye



İsveç

Norveç