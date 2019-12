UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan milli futbolcular ve TFF'ye ilişkin kararların verildiği belirtildi.



Soruşturma sonucunda asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verildi.



Asker selamının yanı sıra Türkiye ile Fransa arasında oynanan maçta yaşanan tribün olaylarının da göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, TFF'ye 50 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.



Türkiye ile Bulgaristan arasında 19 Kasım'da oynanan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaşanan benzer olaylar nedeniyle futbolcular ve federasyona açılan disiplin soruşturması ise kapatıldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Atletico Madrid arasında 26 Kasım'da oynanan maçta gol atmasının ardından takım arkadaşı Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı veren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında da cezaya gerek görülmedi.



UEFA, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta asker selamı verdikleri gerekçesiyle İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Okechukwu Godson Azubuike, Junior Caiçara ve Mehmet Topal'a da kınama cezası vermişti.