UEFA'dan 'asker selamı' kararı

Son dakika haberi! UEFA, Milli Takım oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçında yaptıkları asker selamına ceza vermedi.



UEFA, asker selamı soruşturmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve oyunculara herhangi bir ceza vermedi.



UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi. UEFA, tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdi.



A Milli Futbol Takım oyuncuları, Euro 2020 yolunda İstanbul'da Arnavutluk ile oynadığı ve deplasmanda Fransa ile yaptığı maçlarda askerlerimize destek amaçlı olarak asker selamı verdi. Bu selam Avrupa basınında yer bulurken, UEFA'nın bazı cezalar verebileceği yönünde haberler çıktı.



UEFA da Fransa maçı sonrası soruşturma açtı. TFF kaynakları, UEFA'nın geçmişte bu tür sevinçlere herhangi bir ceza vermediğini ve herhangi bir ceza beklenmediğini açıkladı. UEFA Disiplin Komitesi de konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı ve herhangi bir cezaya yer vermedi. Ceza olsaydı, Türkiye'nin Euro 2020'den elenmesi akıllara gelmişti. Ancak UEFA, Millilerin selamlarını herhangi bir cezaya yer olmayan bir sevinç, hareket olarak değerlendirdi.

