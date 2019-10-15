Son dakika haberi! UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
Açıklamada, "Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır." denildi.
Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.
Maçta Fransa ile 1-1 berabere kalan milliler Euro 2020 yolunda liderlik şansını sürdürdü.
VİDEO: FRANSIZ BAKAN ASKER SELAMINA CEZA İSTEDİ