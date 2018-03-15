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UEFA'dan Beşiktaş'a 'kedi' soruşturması

ntv.com.tr

Spor

UEFA komitesi dün akşam oynanan Beşiktaş-Bayern Münih maçında sahaya giren kediyi "istenmeyen davranışlar" arasında saydığı için Beşiktaş'a soruşturma açtı.

UEFA komitesi dün akşam oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi nedeniyle oyunun durmasını "İstenmeyen davranış" kabul ediyor. Bu nedenle  Beşiktaş'a soruşturma açtı. 

Ayrıca sahaya atılan yabancı maddeler, bazı organizasyon aksaklıkları ve merdiven boşluklarına seyirci oturması gibi nedenler de soruşturma kapsamında. 

UEFA Disiplin Komitesi soruşturmayı 31 Mayıs'ta karara bağlayacak. 

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UEFA, geçen yıl Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle, iki kulübe de benzer olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermişti.

SKY SPORTS DUYURDU

Sky Sports sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sahaya hayvan girmesine vurgu yaptı. 
Sky Sports sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sahaya hayvan girmesine vurgu yaptı. 

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