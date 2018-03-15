UEFA'dan Beşiktaş'a 'kedi' soruşturması

UEFA komitesi dün akşam oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kedi nedeniyle oyunun durmasını "İstenmeyen davranış" kabul ediyor. Bu nedenle Beşiktaş'a soruşturma açtı.
Ayrıca sahaya atılan yabancı maddeler, bazı organizasyon aksaklıkları ve merdiven boşluklarına seyirci oturması gibi nedenler de soruşturma kapsamında.
UEFA Disiplin Komitesi soruşturmayı 31 Mayıs'ta karara bağlayacak.
İŞTE VODAFONE PARK'TAKİ O MİNİŞ
UEFA, geçen yıl Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle, iki kulübe de benzer olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermişti.
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