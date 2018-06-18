Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kabul edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan haberde, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda, Galatasaray'ın 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018-2019 UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği belirtildi.
UEFA'dan gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018-19 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı yükümlülüklerin 4.05 paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2018-19 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz."
UEFA'dan Galatasaray'a kabul mektubu geldi
Anadolu AjansıSpor
UEFA, Galatasaray Kulübü'nün gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine uygun olduğunu belirten resmi kabul mektubunu gönderdi.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kabul edildi.