UEFA, Galatasaray'a 15 milyon euro para cezası verdi. 6 milyon euro peşin, geriye kalan 9 milyon euro ise şartlı ödenecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi. Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde UEFA listesine 25 yerine 21 oyuncu verebilecek. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilecek.

Galatasaray 2021-2022 sezonunun sonuna kadar elde ettiği bonservis geliri kadar bonservis bedeli ödeyebilecek.

UEFA'nın Galatasaray'ın bütçesinde kısıtlamaya gidildiğini de açıkladı.

2018-2019 sezonu -20 milyon euro

2019-2020 sezonu -10 milyon euro

2020-2021 sezonu borçsuzluk

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un FFP kurallarına kısmen uyduğunu açıkladı ve 2017-18 sezonunda Beşiktaş'ın Finansal Fair-Play kurallarına uyduğunu duyurdu.

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Krasnodar, Lokomotiv Moskova, Monaco, Roma and Zenit takımlarının yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA finansal kontrolünden çıktıklarını duyurdu.



Beşiktaş, Astana ve Porto'nun ise 2017-18 sezonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği ve finansal kontrol altında bulunmaya devam edecekleri ifade edildi.



Beşiktaş ile Astana'nın gelecek sezon da finansal kontrol altında olacağı, Porto'nun ise 2020-21 sezonu da dahil olmak üzere finansal kontrolüne devam edileceği belirtildi.



Fenerbahçe, Trabzonspor ve Inter'in ise 2017-18 sezonunda kısmen mali hedeflerini tutturduğu, bu nedenle 2018-19 sezonunda transfer kısıtlamaları ve futbolcu sayısının sınırlandırılması cezalarının kaldırılmayacağı ifade edildi.



Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonu da dahil finansal kontrol altında olacağı, Trabzonspor ve İnter'in ise 2018-19 sezonuna kadar bu kısıtlamalara tabi olacağı açıklandı.



UEFA, Rus takımı Rubin Kazan'ın ise finansal anlaşma yükümlülüklerini belirli yıllar içinde yerine getiremediği için kulübü UEFA'nın yargı komisyonuna sevk etti.



Paris Saint-Germain Kulübünün soruşturmasının kapatıldığı ve kulübün futbolcu transferlerinin UEFA şartlarıyla uyumlu bir şekilde yapıldığı bildirildi.





Fransa'nın Olympique Marsilya takımına ise finansal bütçe kurallarında küçük bir ihlal nedeniyle 100 bin avro para cezası verildiği ve kulübün gelecek sezonda da izlenmeye devam edileceği aktarıldı.



İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ise 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak şekilde Galatasaray ile benzer cezalar alarak bu yıl 20 milyon, gelecek yıl 10 milyon avro zarar ve 2020-21 sezonunu ise borçsuz tamamlamak zorunda kalacak, UEFA organizasyonlarından kazanacağı 1 milyon avroya da el konulabilecek.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



"UEFA tarafından Şİrketimizde yapılan incelemerle ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir: UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."