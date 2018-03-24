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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Anadolu Ajansı

Spor

Meler, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Karadağ-Fransa maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 27 Mart Salı günü Karadağ ile Fransa arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Niksic şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

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