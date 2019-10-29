UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye asker selamı soruşturması

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi maçında Wolfsberger'e attığı golün ardından asker selamı vermişti. UEFA, gol sevinci hakkında soruşturma başlattı.

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NTV Haber 29.10.2019 - 02:38

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Griezmann'dan Macron'a asker selamı (Geçtiğimiz yıl çekildi)

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün sosyal medya paylaşımında Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi.

Gümüşdağ, "Ülkemizin haklı mücadelesinde askerimize selam yollamaktan onur duyarız" dedi.

Medipol Başakşehir Başkanı açıklamasında, "Griezmann, Devlet Başkanı Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor?“ sorusunu yöneltti.

Gümüşdağ, Avusturya'daki rövanşta gol attıkları taktirde asker selamı ile kutlayacaklarını söyledi.

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