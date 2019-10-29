UEFA'dan İrfan Can Kahveci'ye asker selamı soruşturması

NTV Haber 29.10.2019 - 02:38
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün sosyal medya paylaşımında Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi.
Gümüşdağ, "Ülkemizin haklı mücadelesinde askerimize selam yollamaktan onur duyarız" dedi.
Medipol Başakşehir Başkanı açıklamasında, "Griezmann, Devlet Başkanı Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor?“ sorusunu yöneltti.
Gümüşdağ, Avusturya'daki rövanşta gol attıkları taktirde asker selamı ile kutlayacaklarını söyledi.