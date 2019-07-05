UEFA, konuyla ilgili yazıyı gönderdi. Trabzonspor önümüzdeki sezon Avrupa
kupalarında mücadele edebilecek.
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren bordo-mavili kulüp, gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan bu gelişme üzerine açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu "UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilme sonrası bizden istenen 3 şart vardı. Bu şartları yerine getirmemiz için de 15 Ekim'e kadar süre verildi. Ancak biz bu 3 şartı bugün itibarıyla yerine getirdik. Artık UEFA Avrupa Ligi kura çekimini bekleyeceğiz" dedi.