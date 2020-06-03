UEFA'dan Trabzonspor'a Avrupa'dan men cezası (Trabzonspor'dan açıklama)

Son dakika haberi!

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi.



UEFA'dan yapılan açıklamada Trabzonspor'un 2019 yılında finansal dengeyi sağlayamadığını bu nedenle 2020/2021 ve 2021/2022 sezonlarında Avrupa kupalarına 1 kez katılmasının yasaklandığı belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." denildi.