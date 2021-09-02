Uğurcan Çakır’dan Karadağ maçı sonrası tepki: Takımı beklemeden otobüse gitti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda maçın ardından bir gelişme yaşandı.

Karadağ-Türkiye maçında, EURO 2020’de A Milli Takım’ın kalesinde ilk tercih olan Uğurcan Çakır yerine Altay Barındır tercih edildi.

Karadağ karşısında Şenol Güneş’in yedek kulübesine çektiği Uğurcan Çakır, 90+7’de yenilen frikik golü sonrası sahadan ayrıldı.



90+7’de yenilen frikik golü sonrası 25 yaşındaki filebekçisi, soyunma odası yerine direkt olarak takım otobüsüne gitti. Yaklaşık 10 dakika otobüste tek başına bekleyen Uğurcan Çakır’ın maçta görev almaması nedeniyle kırgınlık yaşadığı belirtiliyor.

‘ALTAY’IN DAHA İYİ BİR GÖRÜNTÜSÜ VARDI, DAHA GÜVENLİYDİ’

EURO 2020’de A Milli Takım’ın kalesinde ilk tercihin Uğurcan Çakır olmasına karşın bu maçta Altay’ı tercih etme sebebi sorulan teknik direktör Şenol Güneş, “Bizim 3 iyi kalecimiz var. Mert’in uzun süre oynamadığı için bir sıkıntısı var. Uğurcan da Avrupa Şampiyonası’ndan kalan bir sıkıntısı vardı. Altay’ın daha iyi bir görüntüsü vardı, daha güvenliydi. O yüzden onu seçtim” açıklamasını yaptı.



