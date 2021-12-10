Ülke puanı sıralaması değişti (Türkiye kaçıncı sırada?)

Ülke puanı sıralamasında her yıl gerileyen Türkiye, geçen sezon 13.sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi için direkt katılım şansını kaybetmişti.



Türkiye, gruplardaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya kadar gerilemiş durumdaydı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı puanlarla üst sıralara tırmanan Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada girdi. Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından ise 15. sıraya yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin rakipleri; Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI



14- İsviçre 29,675



15- Türkiye 26,9



16- Yunanistan 26,7



17- Hırvatistan 26,65



18- Danimarka 26,575



19- Çekya 26,4



20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375

HANGİ ÜLKENİN KAÇ TAKIMI KALDI?

Türkiye'yi sıralamada yakından takip eden ülkeler Avrupa arenasında kaç takımla devam ediyor? İşte tüm rakiplerimizim Avrupa'daki temsilci sayıları...

14.sırada önümüzde bulanan İsviçre 4 takımla katıldığı Avrupa arenasına yoluna 1 takımla devam ediyor.

16.sırada bulunan Yunanistan 4 takımla katıldığı Avrupa kupalarına 2 takımla devam ediyor.

17.sırada bulunan Hırvatistan 4 takımla katıldığı Avrupa kupalarında 1 takımla devam ediyor.

18.sırada bulunan Danimarka ise en tehlikeli rakiplerimizden. Sezon başında 5 takımla katıldığı Avrupa arenasına 3 takımla devam ediyor.

19.sırada bulunan Çekya 5 takımla katıldığı Avrupa kupalarına 2 takımla devam ediyor.

20.sırada bulunan Kıbrıs Rum Kesimi listedeki en zayıf rakibimiz. 4 takımla Avrupa kupalarına katılan Rum Kesimi'nin tüm temsilcileri elendi.

ÜLKE PUANI HESAPLAMASI





Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.



Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.



TAKIMLARIN ÜLKE PUANINA KATKISININ HESAPLANMASI



Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.



Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar (bonus) mevcuttur.



Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. "Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.



Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir.



Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir.



Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.