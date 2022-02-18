UltrAslan'ın eski başkanı Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

UltrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ateşdağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haberler - DHA 18.02.2022 - 01:36

UltrAslan'ın eski başkanı Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı

Oğlu Emir Ateşdağlı, babasının anjiyo olduğunu söyleyerek, gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Emir Ateşdağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Suat Ateşdağlı'yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşahede altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler" dedi.

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