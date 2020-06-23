Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in corona virüs testi pozitif çıktı

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Dünya 1 numarası ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in kendisinin ve eşinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'dan Belgrad'a dönüşünde test yaptırdığını belirten Djokovic, eşi Jelena'nın da virüse yakalandığını duyurdu.



Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov da Covid-19'a yakalanmıştı.



Test sonucu pozitif çıkan Dimitrov, Adria Tur'un hem Sırbistan hem de Hırvatistan organizasyonlarına katılırken, diğer katılımcılarla ve halkla tenis oynamıştı.



Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki de virüse yakalanmıştı.