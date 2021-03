Ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz hayatını kaybetti

"Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan Almanların ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Schmitz ve eşi Klaus Abbelen’in kurduğu Frikadelli Racing takımı tarafından yapılan açıklamada, Schmitz’in kanserle olan mücadelesinde yenik düştüğü ve Salı günü 51 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

24 Hours Nürburgring yarışını kazanan tek kadın yarış pilotu olan Sabine Schmitz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.



Bir dönem BBC'nin Top Gear programını da sunan Schmitz' 24 Hours Nürburgring'deki ilk zaferini 1996'da BMW M3 kullanarak Johannes Scheid ve Hans Widmann ile kazanmıştı. Schmitz bir sonraki sene yarışı Scheid, Hans-Jürgen Tiemann ve Peter Zakowski ile tekrar kazandı.

Schmitz'in eşiyle birlikte kurduğu yarış ekibi Frikadelli Racing de birçok başarıya ulaşmıştı.

Fotoğraf: Theodor Barth / Porcshe

"NÜRBURGRİNG'İN KRALİÇESİ"



Nürburgring resmi twitter hesabından ünlü pilot için "Sabine Schmitz uzun bir hastalıktan sonra çok erken vefat etti. Onu ve neşeli doğasını özleyeceğiz. Huzur içinde uyu Sabine" paylaşımında bulundu.

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.



