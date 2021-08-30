Valencia'dan 3 maçta 5 gol (Enner Valencia kimdir?)

Sezona iyi bir performans ile başlayan Enner Valencia, Altay karşısında attığı golle ilk 3 maçta 5. kez topu ağlara göndermeyi başardı.

Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi elediği 5-2'lik maçta da hat-trick yapan Valencia, daha ligin başında 3 maçta 5 gole ulaştı.



Valencia, Geçen sezon da Fenerbahçe'nin zorlu zamanlar geçirmesine rağmen 35 maçta 13 gol 5 asiste imza atmış ve hırsıyla dikkat çekmişti.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Remberto Valencia Lastra, 4 Kasım 1989, San Lorenzo, Esmeraldas doğumlu Ekvadorlu futbolcudur.

Valencia, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de Forvet mevkisinde forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Enner Valencia futbol kariyerine Ekvador'da Caribe Jr. futbol takımında başladı.

Emelec

2008 yılında ise CS Emelec futbol takımına transfer oldu. 2008'den 2010'a kadar kadroda yer alma şansı yakalayamadı. Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda yer almaya başladı.

2011'de 30 maçta 9 gol attı. Kariyerindeki ilk hat-tricki 2013 yılında Club Sport Huancayo'a karşı attı. 2014 yılında İlk şampiyonluğunu Emelec'de yaşadı.



Pachuca

2014 yılında 3.28M€ bonservis karşılığında Meksika liginde yer alan Pachuca takımına transfer oldu. Meksika'da 18 gol atarak ligin gol kralı oldu.

West Ham United



2014-15

29 Temmuz 2014'te İngiliz takımı West Ham United tarafından 15m€ karşılığında transfer edildi ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. 16 Ağustos 2014'te West Ham formasıyla ilk maçına Tottenham Hotspur'a karşı Carlton Cole'nin yediği olarak çıktı.

27 Ağustos'ta EFL Cup'ta Sheffield United karşı penaltılara giden maçta penaltı kullandı, penaltıyı kaleci kurtardı. Penaltı atışları 5-4 bitti ve West Ham kendi evinde oynanan rövanş maçını kaybederek kupadan elendi. West Ham formasıyla ilk golünü Hull City'e 23 metre uzaklıktan attı.



2015-16

Bu sezondaki ilk maçını UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu karşılaşmasının ilk ayağında Astra Giurgiu takımına karşı oynadı. 23. dakikada gol atan Valencia 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve maç 2-2 sona erdi.

Ligdeki ilk iki golünü 3-1 yendikleri Bournemouth maçında attı. Valencia bu maçta free-kick'ten gol attı.

Everton

Sezonun başında Everton'a kiralık olarak gönderildi. 21 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.



Tigres UANL

2017'de 5.50M€ bonservis bedeliyle tekrar Meksika ligi'ne döndü. 2017-18 Meksika Ligi'nde sezonun oyuncusu oldu. Toronto FC ile oynanan Campeones Cup final maçında yer aldı.

Maçı Tigres 3-1 kazanarak kupanın galibi oldu. 2019-2020'de CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçın kadrosuna alındı. 1 gol ve 1 asist yaparak kupa kazananı olarak madalya kazandı.

Fenerbahçe

2020-21

28 Ağustos 2020'de Fenerbahçe ile bonservis bedeli olmadan 3 yıllık sözleşme imzaladı. Süper ligdeki ilk resmi maçına ligin ilk haftasında Rizespor ile oynanan maçta çıktı.

Valencia, maçta 90 dakika forma giydi. 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor'a karşı kaydetti ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. İlk asistini ise Antalyaspor'a karşı yaptı, Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

30 Ocak 2021'de Rizespor ile oynanan maçta free-kick kullandı. Önce direğe sonra Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a çarpan top filelerle buluştu. Fenerbahçe maçı tek golle kazanarak ligde birinci sıraya yükseldi.



2020-21 Sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 12 gol ve 5 asist ile skora en çok katkı sağlayan futbolcu oldu. Valencia, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.



26 Ağustos 2021 tarihinde oynanan HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçında hat trick yaptı ve Daniel Güiza'dan sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında hat trick yapan ilk oyuncu oldu.

KİŞİSEL YAŞAMI

Ağustos 2020'de Valencia'nın kız kardeşi Ekvador'un San Lorenzo şehrinde silahlı bir çete tarafından rehin alındı. Valencia'nın kız kardeşi 29 Ağustos'ta Ekvador polis ekipleri tarafından kurtarıldı.