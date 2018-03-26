VAR, Türkiye'de ilk kez çevrimiçi uygulandı

Türkiye'de ilk kez bir müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi çevrimiçi uygulandı.



Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da Finlandiya ile Malta milli takımları arasında oynanan hazırlık maçında, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) izin alınarak çevrimiçi VAR uygulaması yapıldı.



FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği müsabakanın yardımcı hakemlik görevini Serkan Olguncan ve Mustafa Emre Eyisoy üstlendi.



Müsabakada VAR aracında, hakem Halis Özkahya ve yardımcısı Ali Palabıyık görev aldı. Sahadaki hakemin, VAR hakemi ile doğrudan iletişim kurabildiği çevrimiçi uygulama gerçekleştirildi.



FİNLANDİYA 5-0 KAZANDI



Karşılaşmayı Finlandiya Milli Takımı 5-0 kazandı.



Finlandiya'nın gollerini 13 ve 27. dakikada Teemu Pukki, 23. dakikada Kalle Taimi, 85. dakikada Fredrik Jensen ve 88. dakikada Pyry Soiri attı.



ÇEVRİMİÇİ UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?



"Minimum müdahale, maksimum fayda" parolasıyla gerçekleştirilen VAR sisteminin çevrimiçi uygulamalarında, maçın hakemi, araçta bulunan Video Yardımcı Hakem'le doğrudan iletişim kuruyor.



VAR kapsamına giren pozisyonla ilgili Video Yardımcı Hakem, müsabaka hakemini uyarıyor.



Müsabaka hakemi gerekli görürse saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izledikten sonra kararını değiştiriyor.



Uygulamaya göre son karar müsabaka hakeminde oluyor.

