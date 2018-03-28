Vidal için 50 milyon Euro

Şili'de yayınlanan La Cuarta gazetesinin haberine göre Manchester United, Vida için 50 milyon Euro'yu ödemeye hazır.

Carrick ve Fellaini'nin yerine transfer yapmak isteyen Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun hedefinde 30 yaşındaki oyuncu var.

Bunun için de United, Vida'ya yıllık 14 milyon Euro'dan 4 yıllık teklif edecek.