'Villas-Boas'tan Beşiktaş'a ret' iddiası

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk olarak Daniel Farke ismi gündeme geldi. 45 yaşındaki teknik adam, Siyah Beyazlılar'a olumsuz yanıt verdi. Serbest durumdaki Farke, sezon devam ederken takım çalıştırmak istemediği gerekçesiyle Beşiktaş yönetiminin teklifine sıcak bakmadı.



Beşiktaş ile ilgili iddialar Portekiz'den geldi. Record ve A Boala gazeteleri Andres Villas-Boas'ın Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini duyurdular.



Recor'dun haberinde, "Türk yetkilileri Andre Villas-Boas'ın kapısını çaldı; ancak Portekizli teknik adam teklifi reddetti" ifadeleri kullanıldı.



A Bola gazetesi de "Sergen Yalçın'ın 5-0'lık Borussia Dortmund yengilisi sonrası Beşiktaş, ideal yeni teknik direktör olarak Andre Villas-Boas'a döndü. Ancak Portekizli teknik adamın planlarında Türkiye olmadı" diye yazdı. Haberde ayrıca 44 yaşındaki teknik adamın reddedemeyeceği bir projeyle gelecek takım beklediği vurgulandı.