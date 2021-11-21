Vitor Pereira: Takım ruhunu gösterdik, hedefimiz şamiyonluk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, deplasmanda 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisi için, "Geriden geldik, 10 kişiyken galibiyet golünü atttık. Takım ruhunu gösterdik" dedi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 21.11.2021 - 22:14

Vitor Pereira: Takım ruhunu gösterdik, hedefimiz şamiyonluk

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Teknik Direktörü , 2-1 kazandıkları derbisinde takım ruhunu gösterdiklerini söyledi. 

Pereira maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Zor bir maçtı. Birlik olduğumuzu, aile olduğumuz göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Mesut'un golü antrenmanlarda denediğimiz bir goldü. Mesut bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı. En önemli şey, geriden geldik, 10 kişiyken galibiyet golünü atttık. Takım ruhunu gösterdik. Önümüzde çok maç var, herkes puan kaybedecektir. Hedefimiz şampiyonluk."

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