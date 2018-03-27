Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda yeni parkurlar

IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) resmi ölçümcüsü ve beraberindeki heyet ile birlikte yapılan ölçümler neticesinde, Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nun bitiş noktalarında ve parkur güzergahlarında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre Yenikapı Miting Alanı’ndan start alacak 21K ve 10K yarışları yine aynı noktada tamamlanacak. 21K ve 10K koşucuları aynı yol üzerinde arka arkaya dizili olan toplanma alanlarında hazır bekleyecek. Her 15 dakikada bir koşunun startı verilecek.



Yarı Maraton parkuru bu yıl değiştirilerek daha düz bir hale getirildi.

Daha düz bir hale getirilen parkurda hedef erkeklerde 1:00:00; kadınlarda ise 1:06:00'ın altı olacak. Belirlenen güzergahlar ise şöyle:



21K Güzergahı: Tamamı Kennedy sahil yolunda koşulacak olan yarış Yenikapı Miting Alanı önünden Sirkeci istikametinde başlayacak, sahil hattını takip ederek arabalı vapur iskelesi çıkışından geri dönecek. Yarış aksi istikamette Bakırköy yönüne doğru ilerleyecek (start notasının yanından geçecek), Ottomare Palace Zeytinburnu önünden U dönüşü yapacak. Yarış Yenikapı Miting Alanı’nın önünde son bulacak.



10K Güzergahı: Yarı maratonla aynı güzergahı kullanacak, Sirkeci'den geri dönecek başlangıç yeri olan Yenikapı Miting Alanı önünde son bulacak.